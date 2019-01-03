, bitkilerden gelen şifayı açıkladı. Adaçayından ısırgana, karahindibadan portakal nergisine kadar pek çok otun faydalarını ve kullanım alanlarını anlattı. Bitkisel reçeteleri ile hastalıkları iyileştirmeyi başardı. Bu formüllerininbelirten dünyaca ünlü şifacı, bitkilerden gelen faydaları şöyle sıraladı...kuvvetlendirir. Felçve inmeyi engeller.Kramp,omurilik rahatsızlıklarınıgiderir. Kanı temizler,iştahı açar, akciğerigüçlendirir. Bağırsakhastalıklarınıiyileştirir. Bademcikiltihabı, boğazhastalıklarıve iltihaplı dişetlerine karşıfaydalıdır.Çay: Bir tatlıkaşığı adaçayı,1 su bardağı sudahaşlanır. Biraz demlenir. Süzülür ve içilir.Banyo: 2 avuç adaçayını geceden soğuksuya bırakın. Ertesi sabah kaynayanakadar ısıtın. Banyo suyuna ekleyin.ve mesanehastalıklarınaiyi gelir. Böbrek sirozu ve böbrekyetmezliği vakalarında çok etkilidir.Sakinleştirici etkisi ile dikkat çeker.Çay: 1 su bardağı kaynar suya bir dolutatlı kaşığı altınbaşak dökülür. Kısa süredemlendirilir. Ardından içilir.