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saçları güçlendirir (’in, bitkilerden oluşan reçetesi TAKVİM’de)

, bitkilerle binlerce kişiyi iyileştirdi. kadın hastalıklarına, yaprağının ise bağırsak tembelliğine iyi geldiğini söyledi.



Şifacı Maria Treben, bitkilerden gelen şifayı açıkladı. Adaçayından ısırgana, karahindibadan portakal nergisine kadar pek çok otun faydalarını ve kullanım alanlarını anlattı. Bitkisel reçeteleri ile hastalıkları iyileştirmeyi başardı. Bu formüllerinin mutlaka doktora danışılarak tüketilmesi gerektiğini belirten dünyaca ünlü şifacı, bitkilerden gelen faydaları şöyle sıraladı...

ADAÇAYI
Vücudu kuvvetlendirir. Felç ve inmeyi engeller. Gece terlemelerini iyileştirir. Kramp, omurilik rahatsızlıklarını giderir. Kanı temizler, iştahı açar, akciğeri güçlendirir. Bağırsak hastalıklarını iyileştirir. Bademcik iltihabı, boğaz hastalıkları ve iltihaplı diş etlerine karşı faydalıdır. Çay: Bir tatlı kaşığı adaçayı, 1 su bardağı suda haşlanır. Biraz demlenir. Süzülür ve içilir. Banyo: 2 avuç adaçayını geceden soğuk suya bırakın. Ertesi sabah kaynayana kadar ısıtın. Banyo suyuna ekleyin.

ALTINBAŞAK
Böbrek ve mesane hastalıklarına iyi gelir. Böbrek sirozu ve böbrek yetmezliği vakalarında çok etkilidir. Sakinleştirici etkisi ile dikkat çeker. Çay: 1 su bardağı kaynar suya bir dolu tatlı kaşığı altınbaşak dökülür. Kısa süre demlendirilir. Ardından içilir.
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