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6 kez çığ düştü

6 kez çığ düştü
Karadeniz Bölgesi'nde etkili olan kar yağışı nedeniyle ulaşıma kapanan köy ve mahalle yollarını açmak için çalışmalar objektiflere yansıdı. Gümüşhane, ve 'un yüksek bölümlerindeki bazı köy ve mahalle yollarını açmak için saatlerce çalışan yetkililer, zor olanı başardı. Gümüşhane Aşağıyuvalı Köyü Muhtarı Hami Gündoğdu, "İnşallah bundan sonra gelmez de bize de ekibe de çile çektirmez. Son bir haftada 6 kez çığ geldi. Ekipler ellerinden geldiği kadar çalışıp yolumuzu açmaya çalışıyorlar. Kar şartları ağır olduğundan dolayı ekipler 4 gündür bizim yoldalar. Çığ geldi, açtılar; tekrar geldi, tekrar açtılar. Açılan 4 çığdan sonra 2 çığ daha var. İnşallah onları da açarız" dedi. Yetkililer, Aşağıyuvalı'ya 1 haftada 6 kez çığ düştüğünü açıkladı.
60 SANİYEDE SON 24 SAAT

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