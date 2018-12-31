Yandı yürek

Astım hastası çocuk, odasında ölü olarak bulundu. Üzücü olay Antalya'da yaşandı. Sahilde kestane satan, 3 çocuk babası Adnan Yavuz, gece iş bitimi mangalda kalan közle eve döndü. İçi yanmış kömür dolu mangalı, ısınması için astım hastası olan ve tedavi gören oğlu Berkay'ın (15) odasına bıraktı. Aile fertleri, sabah saatlerinde çocuğu hareketsiz halde buldu. Sağlık ekipleri, Berkay'ın öldüğünü belirledi. Gözyaşlarına boğulun baba Yavuz, "Rahatsızlığı nedeniyle tıkanmış. Bir de onun yattığı odaya ısınması için mangal koymuştuk. Mangal da etkilemiş olabilir. Az bir ihtimal, çünkü 25- 30 gündür aynı şekilde uyuyordu. Mangalda maden kömürü değil, odun kömürü yakmıştık" diye konuştu.
Baba Adnan Yavuz, gözyaşlarına boğuldu.
Baba Adnan Yavuz, gözyaşlarına boğuldu.
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