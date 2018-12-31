Kar yağışı, bazı illeri etkisi altına aldı. Kayseri'nin İncesu İlçesi, beyaz örtüyle kaplandı. Çardaklı Mahallesi'nde yaşayan 82 yaşındaki Ali Gencer evinde fenalaştı. Ailesi yardım için 112'yi aradı. İhbar üzerine harekete geçen sağlık ekipleri ambulansla yola çıktı. Ancak yolun karlı olması nedeniyle ambulans eve yaklaşamadı. Ambulansı yola park eden sağlık ekipleri, hasta evine yaya olarak ulaştı. Burada hastaya müdahale eden 112 ekibinden Hacı Hasan Durmuş, yaşlı adamı sırtladı.
'KENDİ BABAM GİBİ...'
Hastayı karlı yolda tam 500 metre sırtında taşıyarak ambulansa ulaştırdı. Gencer'in sağlık durumunun iyi olduğu açıklandı. Hastayı sırtlayan Durmuş ise bu hareketiyle herkesin takdirini topladı. Durmuş, gittikleri vakaları kendi anne ve babaları gibi gördüklerini belirterek, "Hastayı sedyeyle indirmeye çalıştık ama kar olduğu için sedyeyi kullanamayacağımızı düşündük. Hastayı sırtıma alarak ambulansa naklini sağladım. Biz gittiğimiz her hastayı anne ve babamız gibi görüp ona göre müdahale ediyoruz. Kim olsa aynı şeyi yapar" ifadelerini kullandı.
80 KİŞİ KURTARILDI
Kars Sarıkamış'ta kayak merkezindeki telesiyej hattında arıza meydana geldi. Kaymak için zirveye çıkan 80 kişi, arıza nedeniyle lift hattında asılı bulunan telesiyejlerde mahsur kaldı. Yaklaşık 2 saat sonra jandarma ekipleri de bölgeye kar motorlarıyla ulaştı. 2,5 saat sonra ise arıza giderildi.
'KENDİ BABAM GİBİ...'
Hastayı karlı yolda tam 500 metre sırtında taşıyarak ambulansa ulaştırdı. Gencer'in sağlık durumunun iyi olduğu açıklandı. Hastayı sırtlayan Durmuş ise bu hareketiyle herkesin takdirini topladı. Durmuş, gittikleri vakaları kendi anne ve babaları gibi gördüklerini belirterek, "Hastayı sedyeyle indirmeye çalıştık ama kar olduğu için sedyeyi kullanamayacağımızı düşündük. Hastayı sırtıma alarak ambulansa naklini sağladım. Biz gittiğimiz her hastayı anne ve babamız gibi görüp ona göre müdahale ediyoruz. Kim olsa aynı şeyi yapar" ifadelerini kullandı.
80 KİŞİ KURTARILDI
Kars Sarıkamış'ta kayak merkezindeki telesiyej hattında arıza meydana geldi. Kaymak için zirveye çıkan 80 kişi, arıza nedeniyle lift hattında asılı bulunan telesiyejlerde mahsur kaldı. Yaklaşık 2 saat sonra jandarma ekipleri de bölgeye kar motorlarıyla ulaştı. 2,5 saat sonra ise arıza giderildi.
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