Bağırsaklara ısırgan otu, akciğerlere civanperçemi

Hastalıkların şifası doğada saklıydı. Şifacı Maria Treben, Parkinson'dan kalbe, sedeften kemik erimesine kadar pek çok hastalığın bitkisel şifasını açıkladı. Bitkisel formülleriyle binlerce insanın hastalıklarını iyileştiren Treben, reçetelerinin doktor kontrolünde tüketilmesi gerektiğini vurguladı. TAKVİM, okuyucuları için o reçeteleri açıkladı...



Akciğer hastalıkları: Her gün 4 fincan civanperçemi çayı yudum yudum içilir. Ayrıca sabah ve akşam, yemeklerden yarım saat önce kırk kilit çayı da içilebilir. Geceleri ise kırk kilit buhar pansumanları, akciğer üstüne ve hatta sırt kısmına yapılır. Akciğerden kaynaklanan ağrıları keser.

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