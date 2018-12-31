Anam benim!

Fransa'nın Reims kentinde yaşayan Fransız Reynald ve Türk asıllı Neslihan Beaufort'un 6 yaşındaki otizmli çocukları Remy, ilk sözcükleri ile annesine tarifsiz bir yılbaşı hediyesi verdi. Neslihan Beaufort, 2,5 yaşında otizm tanısı konulan oğlunun tedavisi için yıllardır çare aradı. Sonunda Kocaeli'nin Başiskele ilçesindeki Atlantis Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi'nde bu tür hastaların tedavisinin olduğu bilgisini aldı. Türkiye'ye gelip 15 günlüğüne Kocaeli'ne yerleşti. Eğitimin son günlerinde daha önce hiç konuşamayan oğlunun kendisine "Anne" diye seslenmesi ile tarifsiz bir mutluluk yaşadı. O anları sosyal medyada paylaştı: "Pakete sığmayacak şekilde çok büyük bir hediye oldu."
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