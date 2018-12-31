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Anam benim!

Anam benim!
'nın Reims kentinde yaşayan Fransız Reynald ve Türk asıllı 'un 6 yaşındaki otizmli çocukları Remy, ilk sözcükleri ile annesine tarifsiz bir yılbaşı hediyesi verdi. Neslihan Beaufort, 2,5 yaşında otizm tanısı konulan oğlunun tedavisi için yıllardır çare aradı. Sonunda 'nin Başiskele ilçesindeki Atlantis ve 'nde bu tür hastaların tedavisinin olduğu bilgisini aldı. 'ye gelip 15 günlüğüne Kocaeli'ne yerleşti. Eğitimin son günlerinde daha önce hiç konuşamayan oğlunun kendisine "Anne" diye seslenmesi ile tarifsiz bir mutluluk yaşadı. O anları sosyal medyada paylaştı: "Pakete sığmayacak şekilde çok büyük bir hediye oldu."
60 SANİYEDE SON 24 SAAT

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