Son derece acı!

Sevgililer arasındaki kavga kanlı bitti. Olay dün Antalya'da meydana geldi. Ödüllü vücut geliştirme sporcusu Pınar Çoban (31) ile sevgilisi Ferhan Sarıçam arasında tartışma çıktı. Genç adam tabancasını çekip, Çoban'a art arda ateş etti. Daha sonra amcasını telefonla arayarak, "Pınar'ı vurdum. Bu saatten sonra ben de yaşayamam. İntihar ediyorum" dedi. Aynı tabancayı kafasına dayayıp, ateşledi, yaşamına son verdi. Polis, ikilinin cansız bedeniyle karşılaştı. Komşular, yaklaşık 2,5 yıldır aynı evi paylaşan çiftin sık sık tartıştığını söyledi.
KAİNAT İKİNCİSİ OLDU
Hayatını kaybeden Çoban, yaklaşık 7 yıl önce bel fıtığı rahatsızlığı yaşamaya başladı. Çoban, doktorun telkinleriyle spora başladı ve bir süre sonra spor, hayatının büyük bölümünü kapladı. Vücut geliştirmede sürdürdüğü çalışmalar sonrasında başarılar elde etti. 2014'te kainat 8'incisi olan Çoban, 2016'da da 4'üncülük elde etti. Çoban, geçtiğmiz yıl ise Almanya'da kainat 2'ncisi oldu.
KAİNAT İKİNCİSİ OLDU
Hayatını kaybeden Çoban, yaklaşık 7 yıl önce bel fıtığı rahatsızlığı yaşamaya başladı. Çoban, doktorun telkinleriyle spora başladı ve bir süre sonra spor, hayatının büyük bölümünü kapladı. Vücut geliştirmede sürdürdüğü çalışmalar sonrasında başarılar elde etti. 2014'te kainat 8'incisi olan Çoban, 2016'da da 4'üncülük elde etti. Çoban, geçtiğmiz yıl ise Almanya'da kainat 2'ncisi oldu.
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