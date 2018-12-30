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Pınar coşkusu

’in müziklerini yapan ’a büyük övgü. İngiliz ve Alman film eleştirmenleri, 8 Mart’ta vizyona girecek filmin değil ama Pınar’ın özel olduğunu söyledi...

Pınar coşkusu
Captain Marvel, bizleri MCU'da gördüğümüz tüm olaylardan önceye, 1990'lı yıllara götürecek. bir kaza sonunda uzaylı Kree ırkı tarafından yapılan bir makinenin bilinmeyen enerjisinin etkisi altında kalan Carol Danvers, insanüstü güçler kazanır ve evrenin en güçlü kahramanlarından biri haline gelir. İşte bu hikaye 8 Mart , vizyona girecek. ve Samuel L. Jackson'ın da rol aldığı film, bizim için de çok özel. Çünkü Türk müzisyen , 'in müziklerini yaptı. İngiliz ve Alman film eleştirmenleri, Pınar'ın müziklerinin olağanüstü olduğunu söyledi.



Türk olarak ABD'de başarılı olmanın zor olduğunu belirten Pınar Toprak, "Bir şans geldi ve ben de iyi değerlendirdim. Çok mutluyum böyle özel bir çalışmanın içinde olduğum için" dedi. Evrenin gelmiş geçmiş en güçlü süper kahramanı olarak gösterilen Captain Marvel, 8 Mart 2019 Dünya Kadınlar Günü'nde vizyona girecek.
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