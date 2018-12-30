İy'ilik' harekatı

Antalya'da Akut Lenfoblastik Lösemi (ALL) hastalığıyla dört yıldır savaşan 14 yaşındaki Sonat Emre Özcan, yaşama tutunabilmek için ilik nakli bekliyor. Oğlunun iki ay içerisinde nakil olması gerektiğini belirten anne Sinem Güney Kuru, "İki ay içerisinde uygun donör bulunması lazım. Çok acı çekiyorum. Yapılacak bir şey kalmadı. En kuvvetli ilaçlara dahi cevap veremedi. Şu anda hastalığının tekrarını yaşıyor ve artık en son çare yüzde yüz uyumlu bir donör bulmak. Nakil riskli. Ancak tek çare bu" diyor.
UYGUN DONÖR BREZİLYA'DAN
İzmir'de ilik nakli olmayı bekleyen 3.5 yaşındaki Öykü'ye müjdeli haber Brezilya'dan geldi. Öykü'nün annesi Eylem Yazıcı, "Brezilya'da büyük oranda uyumlu bir donör bulundu. Brezilya'daki merkez, bu bağışçının genetik değerlerini tam anlamıyla çıkartacak. Yüzde 100 uyumluysa ve donör vazgeçmezse kök hücre alınacak ve bize gönderecekler" dedi. Öte yandan Öykü için düzenlenen kök hücre ve kan bağışı kampanyasına dün Tokatlılardan da destek geldi...
BAŞARACAKSIN MELİS!
Bursa'da Melis Ayhan (14), dört ay önce beyin kanaması geçirdi. Yatağa bağımlı hale geldi. Ayhan'ın sağlığına kavuşması için Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı devreye girdi. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Erkut Öneş, "Bakanımız Zehra Zümrüt Selçuk Hanımefendi konuyla bizzat ilgilendi ve süreç başladı. Kızımız özel bir hastanede ücretsiz olarak fizik tedaviye başladı" dedi.
UYGUN DONÖR BREZİLYA'DAN
İzmir'de ilik nakli olmayı bekleyen 3.5 yaşındaki Öykü'ye müjdeli haber Brezilya'dan geldi. Öykü'nün annesi Eylem Yazıcı, "Brezilya'da büyük oranda uyumlu bir donör bulundu. Brezilya'daki merkez, bu bağışçının genetik değerlerini tam anlamıyla çıkartacak. Yüzde 100 uyumluysa ve donör vazgeçmezse kök hücre alınacak ve bize gönderecekler" dedi. Öte yandan Öykü için düzenlenen kök hücre ve kan bağışı kampanyasına dün Tokatlılardan da destek geldi...
BAŞARACAKSIN MELİS!
Bursa'da Melis Ayhan (14), dört ay önce beyin kanaması geçirdi. Yatağa bağımlı hale geldi. Ayhan'ın sağlığına kavuşması için Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı devreye girdi. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Erkut Öneş, "Bakanımız Zehra Zümrüt Selçuk Hanımefendi konuyla bizzat ilgilendi ve süreç başladı. Kızımız özel bir hastanede ücretsiz olarak fizik tedaviye başladı" dedi.
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