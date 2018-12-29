Hayatı filme konu olan Türkiye'nin en ünlü jokeyi Halis Karataş, Gazi Koşusu'nda 2.26.22'lik dereceyle rekora imza attığı safkan "Bold Pilot"ı büyük bir özlemle anıyor. Efsane yarış atı Bold Pilot sayesinde bir araya gelen rekortmen jokey Halis Karataş ile Begüm Atman arasındaki büyük aşkın konu edildiği "Bizim İçin Şampiyon" filminin yankıları sürerken ünlü jokey Halis Karataş, Bold Pilot ile dostluklarını, Sakarya'nın Kaynarca ilçesindeki Atman-Karataş Harası'nda bulunan safkanın mezarı başında anlattı.
Bold Pilot'ın yerinin hiçbir zaman doldurulamayacağını belirten Karataş, "Birçok şampiyon ata bindim ama o ekstra bir şampiyondu. Hislerini, yarıştaki yüreğini, koşma arzusunu ve mücadele azmini başka safkanlarda hala tam olarak görmüş değilim. O yüzden benim hayatımda Bold Pilot'ın apayrı bir yeri olacak. Bana ilkleri yaşatan bir safkan. Onu çok özlüyorum" dedi.
Bold Pilot'ın yerinin hiçbir zaman doldurulamayacağını belirten Karataş, "Birçok şampiyon ata bindim ama o ekstra bir şampiyondu. Hislerini, yarıştaki yüreğini, koşma arzusunu ve mücadele azmini başka safkanlarda hala tam olarak görmüş değilim. O yüzden benim hayatımda Bold Pilot'ın apayrı bir yeri olacak. Bana ilkleri yaşatan bir safkan. Onu çok özlüyorum" dedi.
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