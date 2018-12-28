Tarihi köşkten 120 yıl sonra çıkarılan halı yıkandı. Sultan II. Abdülhamid döneminde, Alman İmparatoru II. Wilhelm'in ziyareti için 1897'de Hereke Halı ve İpekli Dokuma Fabrikası'nda yaptırılarak, salonun tamamını kaplayacak ölçüde dokundu. Yıldız Şale Köşkü'ne zor bir şekilde sokularak Tören Salonu'nun zeminine serilen halı, 120 yılın ardından ilk defa salondan çıkarıldı. Halı, özel olarak Yıldız'da yapılan bir havuzda yıkandı ve restorasyona hazır hale getirildi. Yaklaşık 3 ton ağırlığında olduğu tahmin edilen, 468 metrekare büyüklüğündeki ve dünyanın en büyük halılarından biri olan halı, yaklaşık 2,5-3 yıl sürecek restorasyon çalışmasının ardından yeniden yerleştirilecek. Milli Saraylar İdaresi Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Ahmet Çapoğlu, Türkiye'nin en büyük yekpare halısının tarihi bir özelliği olduğunu belirtti.
Yıldız Şale Köşkü, 500.000 m2'lik bir alanı kaplayan, Bizans dönemine dek inen bir korkuluktur.
Yıldız Şale Köşkü, 500.000 m2'lik bir alanı kaplayan, Bizans dönemine dek inen bir korkuluktur.
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