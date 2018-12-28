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’nün Hereke halısı restorasyon öncesinde ilk defa yıkandı

’nün ’ndaki dünyanın en büyük halılarından biri olan Hereke halısı 120 yıl sonra dışarı çıkarıldı. Restorasyon öncesinde ilk defa yıkandı...

Tarihi yıkama!
Tarihi köşkten 120 yıl sonra çıkarılan halı yıkandı. Sultan . Abdülhamid döneminde, Alman İmparatoru II. Wilhelm'in ziyareti için 1897'de Hereke Halı ve İpekli Dokuma Fabrikası'nda yaptırılarak, salonun tamamını kaplayacak ölçüde dokundu. 'ne zor bir şekilde sokularak 'nun zeminine serilen halı, 120 yılın ardından ilk defa salondan çıkarıldı. Halı, özel olarak Yıldız'da yapılan bir havuzda yıkandı ve restorasyona hazır hale getirildi. Yaklaşık 3 ton ağırlığında olduğu tahmin edilen, 468 metrekare büyüklüğündeki ve dünyanın en büyük halılarından biri olan halı, yaklaşık 2,5-3 yıl sürecek restorasyon çalışmasının ardından yeniden yerleştirilecek. Milli Saraylar İdaresi Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Ahmet Çapoğlu, 'nin en büyük yekpare halısının tarihi bir özelliği olduğunu belirtti.



Yıldız Şale Köşkü, 500.000 m2'lik bir alanı kaplayan, Bizans dönemine dek inen bir korkuluktur.
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