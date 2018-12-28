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Haksız tahrik isyanı

, inde, sevgiliyi terk etmeyi ‘haksız tahrik’ olarak kayıtlara geçti. Katilin cezasını 18 yıla indirdi. Acılı baba isyan etti.

Haksız tahrik isyanı
Antalya Kaş'ta 2016 yılında öldürülen Fulya Özdemir inde "Haksız tahrik" kararı isyan ettirdi. 'de ailesiyle yaşayan ve 3 yıl önce Kaş'a yerleşen , ayrıldığı sevgilisi Atilla Makta tarafından bıçaklanarak katledildi. Zanlının cezaevi firarisi olduğu belirlendi. Tutuklanan katil, "Beni terk etmişti. Kendimi kaybettim" şeklinde ifade verdi.

Son duruşmada Savcı Özer Algül, haksız tahrik indirimi olmaksızın sanığa müebbet hapis cezası verilmesini talep etti. ise Makta'ya önce müebbet verdi. Sonra indirim uygulayıp cezayı 18 yıl olarak belirledi. Özdemir'in babası Eyvaz Özdemir, "Sanık bile indirim talep etmezken böyle bir karar çıktı. Acım bir kat daha arttı. Bu durumu anlamak mümkün değil" diye isyan etti.

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