Haksız tahrik isyanı

Antalya Kaş'ta 2016 yılında öldürülen Fulya Özdemir cinayetinde "Haksız tahrik" kararı isyan ettirdi. İsviçre'de ailesiyle yaşayan ve 3 yıl önce Kaş'a yerleşen Fulya Özdemir, ayrıldığı sevgilisi Atilla Makta tarafından bıçaklanarak katledildi. Zanlının cezaevi firarisi olduğu belirlendi. Tutuklanan katil, "Beni terk etmişti. Kendimi kaybettim" şeklinde ifade verdi.
Son duruşmada Savcı Özer Algül, haksız tahrik indirimi olmaksızın sanığa müebbet hapis cezası verilmesini talep etti. Hakim ise Makta'ya önce müebbet verdi. Sonra indirim uygulayıp cezayı 18 yıl olarak belirledi. Özdemir'in babası Eyvaz Özdemir, "Sanık bile indirim talep etmezken böyle bir karar çıktı. Acım bir kat daha arttı. Bu durumu anlamak mümkün değil" diye isyan etti.
Son duruşmada Savcı Özer Algül, haksız tahrik indirimi olmaksızın sanığa müebbet hapis cezası verilmesini talep etti. Hakim ise Makta'ya önce müebbet verdi. Sonra indirim uygulayıp cezayı 18 yıl olarak belirledi. Özdemir'in babası Eyvaz Özdemir, "Sanık bile indirim talep etmezken böyle bir karar çıktı. Acım bir kat daha arttı. Bu durumu anlamak mümkün değil" diye isyan etti.
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