Miss gibi zafer

Rusya'nın en güzeli seçildi. 24 yaşındaki Alesya Semerenko, tacı giydi. Krasnodar'dan yarışmaya katılan Alesya için bu önemli bir zaferdi. Çünkü Alesya daha önce de yarışmaya katılmış ancak ilk 20'ye bile girememişti. Kraliçe "İlk yarışmada sonucun adil olmadığını düşündüm. Zaferin peşinden yürüdüm. Çünkü bu tacı hakettim" dedi.
60 SANİYEDE SON 24 SAAT
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.