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Miss gibi

Miss gibi zafer
Rusya'nın en güzeli seçildi. 24 yaşındaki Semerenko, tacı giydi. 'dan yarışmaya katılan Alesya için bu önemli bir di. Çünkü Alesya daha önce de yarışmaya katılmış ancak ilk 20'ye bile girememişti. Kraliçe "İlk yarışmada sonucun adil olmadığını düşündüm. Zaferin peşinden yürüdüm. Çünkü bu tacı hakettim" dedi.
60 SANİYEDE SON 24 SAAT

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