İstanbul'da hafriyat yüklü kamyonun polis aracına çarpması sonucu şehit olan trafik polisi Servet Arslan (28) memleketi Samsun'da düzenlenen törenin ardından son yolculuğuna uğurlandı. Şehidin 3 ay önce nişanlandığı Yağmur Dinçtaş, tabuta kapaklandı. Nişanlısının fotoğrafını öpüp yanındakilere nişan yüzüğünü gösterdi. "Benim yüzüğüm var. Bizim nişanımız var. Bizim hayallerimiz var. O beni çok seviyordu. O beni bırakmaz" diyerek feryat etti.
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