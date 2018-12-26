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Şehit polis son yolculuğuna uğurlandı

Şehit trafik polisinin nişanlısı , yüzüğünü gösterip, “O beni çok seviyordu. Beni bırakmaz” diye gözyaşı döktü...

Gözyaşı yağmur
'da hafriyat yüklü kamyonun polis aracına çarpması sonucu şehit olan trafik polisi (28) memleketi 'da düzenlenen törenin ardından son yolculuğuna uğurlandı. Şehidin 3 ay önce nişanlandığı , tabuta kapaklandı. Nişanlısının fotoğrafını öpüp yanındakilere nişan yüzüğünü gösterdi. "Benim yüzüğüm var. Bizim nişanımız var. Bizim hayallerimiz var. O beni çok seviyordu. O beni bırakmaz" diyerek feryat etti.

60 SANİYEDE SON 24 SAAT

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