Bitmeyen acı

Antalya'da doğuma bir gün kala bebeklerini kaybeden gazi Salih Türk (39) ve eşi Ebru Türk'ün (41) gözyaşları 3 yıldır dinmiyor. Bebeğin ölümünde doktor ihmali bulunduğu iddiasıyla dava açan aile, mahkemenin doktorun kusursuz olduğuna yönelik kararıyla ikinci kez yıkıldı. Davayı bir üst mahkemeye taşıyacak olan çift, bebeğin anne karnında çekilen üç boyutlu fotoğrafını yanlarından ayırmıyor. Tokat'ta 18 yıl önce teröristlerle çıkan çatışmada sol kolu ve sol gözünü kaybeden asker Salih Türk, 2014'te Ebru Türk ile evlendi. 2015'te hamile kalan şeker hastası Ebru Türk, sıkıntı yaşanmaması için hemen hemen her hafta özel hastaneye kontrole gitti. Rutin kontrolünde bebeğinin sağlıklı olduğunu öğrenen Ebru Türk, ertesi gün rahatsızlanınca yeniden hastanenin yolunu tuttu. Aileye, 'ani ölüm' nedeniyle bebeklerinin hayatını kaybettiği belirtildi.
TEK ŞANSIMIZI KAYBETTİK
Eşinin doğuma 1 hafta kala sıkıntı çekmeye başladığını belirten Salih Türk, doktorun eşini gözetim altında tutmasını beklerken, eve gönderdiğini söyledi. Türk, "6 Kasım'da çocuğumuzu kucağımıza almayı beklerken, 5 Kasım'da ölüsünü teslim ettiler. Adli tıp raporunda doktorun kusurlu olduğu, taburcu edilmesinin doğru olmadığı yazıyor" diye konuştu.
TEK ŞANSIMIZI KAYBETTİK
Eşinin doğuma 1 hafta kala sıkıntı çekmeye başladığını belirten Salih Türk, doktorun eşini gözetim altında tutmasını beklerken, eve gönderdiğini söyledi. Türk, "6 Kasım'da çocuğumuzu kucağımıza almayı beklerken, 5 Kasım'da ölüsünü teslim ettiler. Adli tıp raporunda doktorun kusurlu olduğu, taburcu edilmesinin doğru olmadığı yazıyor" diye konuştu.
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