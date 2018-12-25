Varisi topuklayın!

Kadınların tutkunu olduğu topuklu ayakkabılar, birçok soruna ve hastalığa neden oluyor. 7.5 santim topuk, omurgaya binen yükü ve basıncı artırıyor. Ayak parmaklarının şeklini bozuyor. Bel ve dize zarar vererek, kireçlenme riskini artırıyor. Denge sorunlarına da neden olan topuklu ayakkabı, bilekte burkulma ve zedelenme riski taşıyor. Omurgayı aşındıran bu ayakkabılar, bacaklarda varise neden oluyor. Uzmanlar bu ayakkabıların mümkün olduğunca az giyilmesini, akşamları ayakların 10 dakika ılık suda dinlendirimesini ve masaj yapılmasını öneriyor.
60 SANİYEDE SON 24 SAAT
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