Romatizmanın ilacı işkembe çorbası

Havaların soğuması, vücut direncini düşürüyor. Bağışıklığı güçlendirip hastalıklardan korunmada içimizi ısıtan kış çorbaları, yardıma koşuyor. Geleneksel Türk lezzetlerinden olan işkembe çorbası, kokusu ve lezzeti nedeniyle kimi zaman tercih edilmese de sağlığa olan faydaları nedeniyle uzmanlar sık sık tüketilmesini öneriyor. İçerdiği çinko ile bağışıklığı güçlendiren işkembe çorbası, kolesterolü dengeliyor. Hastalıkların iyileşme sürecini hızlandırıyor. Kanserli hücrelerin yayılmasını engelliyor. Gripten koruyor. Eklem romatizması şikayetlerini hafifletiyor.
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