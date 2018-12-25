Bugünkü
Takvim

nın ilacı çorbası

Romatizmanın ilacı işkembe çorbası
Havaların soğuması, vücut direncini düşürüyor. Bağışıklığı güçlendirip hastalıklardan korunmada içimizi ısıtan kış çorbaları, yardıma koşuyor. Geleneksel Türk lezzetlerinden olan çorbası, kokusu ve lezzeti nedeniyle kimi zaman tercih edilmese de sağlığa olan faydaları nedeniyle uzmanlar sık sık tüketilmesini öneriyor. İçerdiği çinko ile bağışıklığı güçlendiren işkembe çorbası, kolesterolü dengeliyor. Hastalıkların iyileşme sürecini hızlandırıyor. Kanserli hücrelerin yayılmasını engelliyor. Gripten koruyor. Eklem sı şikayetlerini hafifletiyor.
60 SANİYEDE SON 24 SAAT

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

HaberlerYaşam HaberleriRomatizmanın ilacı işkembe çorbası
Diğer Yaşam Haberleri Tüm yaşam haberleri
Tüm Yaşam Haberleri
FOTO GALERİ
OYUN tüm oyunlar