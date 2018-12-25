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  • 25.12.2018 18:06
  • Son Güncelleme: 25.12.2018 18:11

Fatih'te yaşlı adamın üzerine reklam tabelası düştü

'te kaldırım üzerinde oturan 81 yaşındaki 'ın üzerine kilolarca ağırlıkta reklam panosu düştü. O anlar güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.



Olay dün öğle saatlerinde İstanbul Fatih Sururi Mahallesi Hoca Hanı Sokak üzerinde bulunan bir iş hanının önünde meydana geldi. Eşine ilaç almak için evden çıkan 81 yaşındaki Mustafa Yılmaz yolda yürürken yorulup dinlenmek için bir iş hanının önündeki kaldırıma oturdu. O sırada 2. katta bulunan kilolarca ağırlıktaki reklam panosu yaşlı adamın üstüne düştü.

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