BİM aktüel ürünler satışta. 25 Aralık itibarıyla müşterilerine yeni ürünler sunan BİM'in yayınladığı katalogda gıda ürünleri dikkat çekiyor. Kavrulmuş fındık, çiğ badem içi, kaju fıstığı, meşrubat çeşitleri ve şarküteri ürünleri gibi birçok ürün katalogda yer alıyor. İşte BİM 25 Aralık aktüel ürünler kataloğu listesi...

BİM AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU (25 ARALIK 2018)

Simbat 400 gr jumbo ana çıtlak Antep fıstığını 34,90 TL

500 gr Simbat kavrulmuş fındık içi 22,90 TL

Simbat 250 gr yerli çiğ badem içi 16,90 TL

Simbat 150 gr hurma organik safawi 10,90 TL

Simbat 130 gr susam kaplamalı yer fıstığı 3,95 TL

Simbat 150 gr jalapeno biber çeşnili yer fıstığı 3,95 TL,

Simbat 150 gr barbekü çeşnili badem içi 13,90 TL

Simbat 130 gr taco çeşnili kaju fıstığı 11,90 TL

BİM 25 ARALIK AKTÜEL ÜRÜNLERİ LİSTESİ İÇİN TIKLAYIN