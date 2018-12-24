Polis baba

Emniyet güçleri, zehir tacirlerine göz açtırmıyor. Darbe üstüne darbe indiriyor. İstanbul'da polis, yılbaşı öncesinde, Dolmabahçe, Taksim, Tarlabaşı başta olmak üzere birçok semtte torbacıları takibe aldı. Operasyon için düğmeye bastı. "Keş" lakaplı İbrahim K. araçta uyuşturucu satışı yaparken yakalandı. Operasyona hız kesmeden devam eden narkotimler, Beyoğlu Taksim Hocazade Sokak üzerinde günlük kiralık bir aparta baskın yaptı. Çok sayıda ecstasy hap ve metamfetamin ile hassas terazi ele geçirildi. Mustafa Y., Ümit V., Enes A. ve Çağrı B. gözaltına alındı. Ekipler, "Gargamel" lakaplı Tunuslu Sami Issam M.'yi ve Türkmenistan uyruklu Atacan J.'yi etkisiz hale getrdi. Gözaltına alınan 9 şüpheliden yakalandı, 5'i tutuklandı.
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