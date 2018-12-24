Ölüm uykusu

Biri engelli 3 kardeş uykudan uyanamadı. Acı olay dün Uşak' yaşandı. İşçi emeklisi Kazım Yeşilkuşak, dün aynı odada kalan çocukları Ayşe Özdemir (25), Hatice Yeşilkuşak (19) ve bedensel engelli Ali Yeşilkuşak'ı (16) hareketsiz buldu. Sağlık ekiplerini aradı. Ekipler, 3 kardeşin de yaşamını yitirdiğini belirledi. Polis, önce kardeşlerin karbonmonoksit gazından zehirlenmiş olabileceği üzerinde durdu. Ancak istifra etmiş olmaları nedeniyle gıda zehirlenmesine maruz kalmış olabilecekleri şüphesi de ortaya çıktı. 13 gün önce evlenen ve ailesini ziyarete gelen Ayşe Hatice Özdemir ve ölen 2 kardeşinin gece katıldıkları yakınlarının düğününde ikram edilen çorba, tavuk, pilav, keşkek ve un helvası, eve döndüklerinde de puding yedikleri belirtildi. Anneleri 3 yıl önce önce vefat ettiği öğreniyeh talihsiz kardeşlerin cenazeleri, İzmir Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı. Büyük üzüntü yaşayan baba Kazım Yeşilkuşak ile büyük oğlu Serkan Yeşilkuşak'ın ise farklı odalarda kaldığı belirlendi.
Hayatını kaybeden Ayşe Hatice, kısa bir süre önce Necmettin Özdemir'le dünyaevine girmişti.
Bedensel engelli Ali Yeşilkuşak, kardeşleriyle aynı kaderi paylaştı.
Baba Kazım Yeşilkuşak, gözyaşlarına boğuldu.
Hayatını kaybeden Ayşe Hatice, kısa bir süre önce Necmettin Özdemir'le dünyaevine girmişti.
Bedensel engelli Ali Yeşilkuşak, kardeşleriyle aynı kaderi paylaştı.
Baba Kazım Yeşilkuşak, gözyaşlarına boğuldu.
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