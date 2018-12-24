Ölüm uykusu

engelli 3 kardeş uykudan uyanamadı. Acı olay dün Uşak' yaşandı. İşçi emeklisi, dün aynı odada kalan çocukları(25),(19) ve bedensel engelli'ı (16) hareketsiz buldu. Sağlık ekiplerini aradı. Ekipler, 3 kardeşin de yaşamını yitirdiğini belirledi.. 13 gün önce evlenen ve ailesini ziyarete gelenve ölen 2 kardeşinin gece katıldıkları yakınlarının düğününde ikram edilenAnneleri 3 yıl önce önce vefat ettiği öğreniyeh talihsiz kardeşlerin cenazeleri, İzmir Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı. Büyük üzüntü yaşayan babaile büyük oğlu'ın ise farklı odalarda kaldığı belirlendi.