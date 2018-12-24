ATV'de izlenme rekorları kıran "Kim Milyoner Olmak İster" yarışması, şaşırtıcı anlara ev sahipliği yaptı. Oyuncu Murat Yıldırım'ın sunduğu bilgi yarışmasına, Bilkent Üniversitesi Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü mezunu Duygu Sarı Ak katıldı.
HERKESİ ŞAŞIRTTI
Yarışma öncesi iddialı sözler sarf eden Ak, ilk soruda herkesi şaşırttı. Yarışmacı, "Dışarıdan yiyecek ve içecek getirmek yasaktır uyarısıyla karşılaşıyorsanız muhtemelen neredesinizdir?" sorusunu hiç düşünmeden yanıtladı. Doğru cevabı "Çay bahçesi" olan soruya kendinden emin bir şekilde "Uzay istasyonu" deyince stüdyodakiler şaştı kaldı. İlk soruda elenen Ak, 'Milyoner'in unutulmazları arasındaki yerini aldı. Hiç para kazanamadan yarışmadan ayrıldı. İlk soruda elenmesini ise heyecana bağladı.
HERKESİ ŞAŞIRTTI
Yarışma öncesi iddialı sözler sarf eden Ak, ilk soruda herkesi şaşırttı. Yarışmacı, "Dışarıdan yiyecek ve içecek getirmek yasaktır uyarısıyla karşılaşıyorsanız muhtemelen neredesinizdir?" sorusunu hiç düşünmeden yanıtladı. Doğru cevabı "Çay bahçesi" olan soruya kendinden emin bir şekilde "Uzay istasyonu" deyince stüdyodakiler şaştı kaldı. İlk soruda elenen Ak, 'Milyoner'in unutulmazları arasındaki yerini aldı. Hiç para kazanamadan yarışmadan ayrıldı. İlk soruda elenmesini ise heyecana bağladı.
60 SANİYEDE SON 24 SAAT
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.