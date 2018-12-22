Potasyum, sodyum, kalsiyum, demir mineralleriyle, A, C, D ve B12 vitaminlerinden oluşan kivi, şifa saçıyor. Kan dolaşımını hızlandıran kivi, cinsel isteği ve gücü arttırıyor. Kivi aynı zamanda antioksidan özellikleri sayesinde sperm kalitesini arttırarak kısırlık tedavisine destek oluyor. Uzmanlar, "Mucize" diye tanımladıkları kivinin faydalarını saymakla bitiremiyor:
Yaşlanmayı önler.
Sivilceleri geçirir.
Saç dökülmesini engeller.
Gribe iyi gelir.
Kanserle mücadele eder.
Kalp sağlığını korur.
Cinsel isteği ve gücü arttırır.
Tansiyonu dengeler.
Yaşlanmayı önler.
Sivilceleri geçirir.
Saç dökülmesini engeller.
Gribe iyi gelir.
Kanserle mücadele eder.
Kalp sağlığını korur.
Cinsel isteği ve gücü arttırır.
Tansiyonu dengeler.
60 SANİYEDE SON 24 SAAT
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