İstanbul Beşiktaş'ta fitness hocası İbrahim Yener önceki gün apartman görevlisi Nefise Dolapcı'yı boğazını keserek öldürdü. Dün teslim oldu. Yener, sağlık kontrolüne götürüldükten sonra alınan ilk ifadesinde, "Alkollüydüm. Kombim çalışmadı. Diafonla çağırdım. Geldi yapamadı. Ben de kızdım. Tartışma kavgaya dönüşünce mutfaktan bıçağı kaptı, elimi yaraladı. Ben de öfkeme hakim olamadım, bıçakladım. Pişmanım" dediği öğrenildi. Katil zanlısı adliyeye sevk edildi.
MUSTAFA KAYA
MUSTAFA KAYA
60 SANİYEDE SON 24 SAAT
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