Hipodromların rekorları geçilemeyen şampiyonu Bold Pilot ile vesile olduğu büyük aşkın anlatıldığı "Bizim İçin Şampiyon" sinema filmi, kendisini tanıyan tanımayan, atlara gönül veren vermeyen herkesi yürekten etkiledi. Filmde Bold Pilot'ı canlandıran yavrusu 9 yaşındaki Ganesh'in hikayesi de bir o kadar ilgi çekici ve şaşırtıcı. Ganesh, başarılarla dolu bir yarış hayatı olmaması nedeniyle hipodromlarda gönülleri fethedemese de Türkiye'de beyaz perdenin ilk yıldız atı olmayı başardı. 1996 Gazi Koşusu'nu, Halis Karataş ile yaptığı 2.26.22'lik rekor derece ile kazanan ve tarihe "şampiyon at" olarak adını yazdıran Bold Pilot'ın büyük hayran kitlesine, Ganesh sayesinde her yaş grubundan yenileri eklendi. Hayatlarını atlara adamış Atman ailesinin harasında doğup büyüyen, sakatlığı nedeniyle yarışları bırakan Ganesh, bir süre Altınoluk'ta tedavi gördü. Tedavinin ardından Atman ailesinin harasına geri dönen Ganesh, daha sonra Genelkurmay Başkanlığı'na hediye edildi. Daha sonra çıkarıldığı ihalede satılan ve iki kez sahibi değişen Ganesh, en son bir iş adamı tarafından alındı. Ganesh ile Bold Pilot arasındaki benzerlikleri anlatan Murat Boncuk Binicilik Akademisi'nin sahibi Murat Boncuk, "Boy bos olarak babasının aynısı diyebiliriz. Ayağında da bir beyazlık var Bold Pilot gibi. Bold Pilot, ıslak zemini, yağmuru pek sevmezdi. Aynısı Ganesh'te de var. Bizim manejimizde de pist ıslak olunca çıkmak istemiyor. Çok gürültüyü sevmiyor. Bolt Pilot kabullenene kadar seyisini istemezmiş yanında. Ganesh de seyisini ilk başlarda ahıra sokmuyordu" dedi.
(GANESH)
(GANESH)
60 SANİYEDE SON 24 SAAT
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.