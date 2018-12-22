rekorları geçilemeyen şampiyonuile vesile olduğu büyük aşkın anlatıldığısinema filmi, kendisini tanıyan tanımayan, atlara gönül veren vermeyen herkesi yürekten etkiledi. Filmdeı canlandıran yavrusu 9 yaşındaki Ganesh'in hikayesi de bir o kadar ilgi çekici ve şaşırtıcı. Ganesh, başarılarla dolu bir yarış hayatı olmaması nedeniyle hipodromlarda gönülleri fethedemese dede beyaz perdenin ilk yıldız atı olmayı başardı.nuile yaptığı 2.26.22'lik rekor derece ile kazanan ve tarihe "şampiyon at" olarak adını yazdıranın büyük hayran kitlesine, Ganesh sayesinde her yaş grubundan yenileri eklendi. Hayatlarını atlara adamış Atman ailesinin harasında doğup büyüyen, sakatlığı nedeniyle yarışları bırakanbir süre Altınoluk'ta tedavi gördü. Tedavinin ardından Atman ailesinin harasına geri dönen Ganesh, daha sonrana hediye edildi. Daha sonra çıkarıldığı ihalede satılan ve iki kez sahibi değişenen son bir iş adamı tarafından alındı.ilearasındaki benzerlikleri anlatannin sahibidedi.(GANESH)