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Şanssız adam 3 'ye çarptı, yardım kampanyası başlatıldı

Ferr'ah'ri
Tayvan'da barakada yaşayan Lin Chin-hsiang (20), ailesini geçindirmek için okulu bıraktı. Garson olarak çalışmaya başladı. Yoksul genç, araçla sipariş götürürken 3 marka araca çarptı. Lüks araçlarda 390 bin dolarlık hasar oluştu. Ferrarileri tamir ettirmek için 28 yıl çalışması gereken Lin için yardım kampanyası başlatıldı. 24 bin dolar toplandı. Ferrari sahiplerine de "Garsonu affedin" çağrısı yapıldı.
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