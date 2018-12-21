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O cani sorguda

O cani sorguda
İstanbul 'taki bir apartmanda kapıcı olan Nefise Dolapçı (48), önceki gün gürültü yapan fitness hocası İbrahim Yener'i, sessiz olması yönünde uyardı. ayrıldı. Bir süre sonra ise Yener, iddiaya göre diafonla kadını evine çağırdı. Eline aldığı bıçakla boğazını keserek öldürdü. Kaçan katil, dün Beşiktaş İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne gelerek teslim oldu. Yener, ifadesinin ardından savcılığa sevk edilecek. Katil zanlısı , "Öfkeme hakim olamadım, çok pişmanım" dedi.

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