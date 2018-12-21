O cani sorguda

İstanbul Beşiktaş'taki bir apartmanda kapıcı olan Nefise Dolapçı (48), önceki gün gürültü yapan fitness hocası İbrahim Yener'i, sessiz olması yönünde uyardı. Ardından ayrıldı. Bir süre sonra ise Yener, iddiaya göre diafonla kadını evine çağırdı. Eline aldığı bıçakla boğazını keserek öldürdü. Kaçan katil, dün Beşiktaş İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne gelerek teslim oldu. Yener, ifadesinin ardından savcılığa sevk edilecek. Katil zanlısı İbrahim Yener, "Öfkeme hakim olamadım, çok pişmanım" dedi.
- Yaşam
- 21.12.2018
- Gazete
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