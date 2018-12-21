Pek çok hastalıktan koruyan kereviz, aşk hayatında sorun yaşayanların yardımına koşuyor. Afrodizyak etki gösteren bu kış sebzesi, cinsel gücü artırıyor. Sperm kalitesi destekliyor. Kadınlarda doğurganlığı artırıyor. Bu sayede çocuk sahibi olmak isteyenlerin yüzünü güldürüyor. Bağışıklığı güçlendiren kerevizin diğer faydaları şöyle sıralanıyor:

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