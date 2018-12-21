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cinsel gücü artırıyor! İşte kerevizin az bilinen faydaları

Kokusuyla herkesin çekimser kaldığı , aşk vaat ediyor. etkisi ile cinsel gücü artırıyor.

Kereviz güç verir
Pek çok hastalıktan koruyan kereviz, aşk hayatında sorun yaşayanların yardımına koşuyor. Afrodizyak etki gösteren bu kış sebzesi, cinsel gücü artırıyor. Sperm kalitesi destekliyor. Kadınlarda doğurganlığı artırıyor. Bu sayede çocuk sahibi olmak isteyenlerin yüzünü güldürüyor. Bağışıklığı güçlendiren kerevizin diğer faydaları şöyle sıralanıyor:
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