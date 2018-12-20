Acı gurbet

Hollanda Rotterdam West'te bulunan Designcollege'de okuyan 16 yaşındaki Hümeyra Öz'ün, uzun süredir kendisini rahatsız eden 31 yaşındaki Bekir E. tarafından okulun zemin katında önü kesildi. Cani adam, kendisini tersleyen genç kıza, defalarca ateş etti. Sırtına iki kurşun isabet eden Hümeyra, olay yerinde hayatını kaybetti. Şapkalı katil, 4 kilometre uzak bir mesafede polis tarafından yakalanarak kelepçelendi. Silah sesleri ve çığlıklar üzerine olay yerine inen bazı öğrenciler gördükleri korkunç tablo karşısında şok geçirdi. Okulda büyük panik yaşandı. Yapılan araştırmada, genç kızın bir süredir kendisini rahatsız eden sabıkalı Bekir E. hakkında polise suç duyurusunda bulunduğu belirlendi. Lahey Büyükelçisi Şaban Dişli, kederli aileye taziye ziyaretinde bulundu. Sapık adamın Hümeyra'yı sosyal medyadan da sık sık rahatsız ettiği, bu yüzden genç kızın tüm hesaplarını kapattığı öğrenildi.
Rahatsız ettiği Türk kızından karşılık bulamayan sapık, canilik yaptı!
BABASI İSYAN ETTİ
Kızının ölümüyle sarsılan acılı baba, önlem almayan polise isyan etti.
İNSANLIĞA CAN FEDA
Hollanda'da bir Türk polisi, yaşlı kadını kurtarmak için canını hiçe saydı. Rotterdam'da 75 yaşındaki bir kadın, aracıyla kanala uçtu. Kazayı gören trafik polisi Salih Uğur Papadoğan, hiç düşünmeden suya atladı. Ancak ne kendisi çıktı, ne de kadını çıkarabildi. Bir süre sonra cesedi bulunan Papadoğan'ın, kalp krizinden öldüğü anlaşıldı. Yaşlı kadının da cesedi bulundu. Papadoğan'ın oğlu Ufuk Deniz, ailece çok üzgün olduklarını fakat babası ile gurur duyduklarını söyledi. Oğul Papadoğan, sosyal medyada babası için yapılan "kahraman" ve "kurtarıcı" gibi yorumların kendisine güç verdiğini ifade ederek, "Dünyanın babam gibi insanlara ihtiyacı var" diye konuştu.
Rahatsız ettiği Türk kızından karşılık bulamayan sapık, canilik yaptı!
BABASI İSYAN ETTİ
Kızının ölümüyle sarsılan acılı baba, önlem almayan polise isyan etti.
İNSANLIĞA CAN FEDA
Hollanda'da bir Türk polisi, yaşlı kadını kurtarmak için canını hiçe saydı. Rotterdam'da 75 yaşındaki bir kadın, aracıyla kanala uçtu. Kazayı gören trafik polisi Salih Uğur Papadoğan, hiç düşünmeden suya atladı. Ancak ne kendisi çıktı, ne de kadını çıkarabildi. Bir süre sonra cesedi bulunan Papadoğan'ın, kalp krizinden öldüğü anlaşıldı. Yaşlı kadının da cesedi bulundu. Papadoğan'ın oğlu Ufuk Deniz, ailece çok üzgün olduklarını fakat babası ile gurur duyduklarını söyledi. Oğul Papadoğan, sosyal medyada babası için yapılan "kahraman" ve "kurtarıcı" gibi yorumların kendisine güç verdiğini ifade ederek, "Dünyanın babam gibi insanlara ihtiyacı var" diye konuştu.
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