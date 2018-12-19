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Kivi hafızayı güçlendirir
Sağlıklı ve doğru beslenme, vücudu doğrudan etkiliyor. Yıllara meydan okuyan güçlü bir hafızanın sırrı mutfağımızdan geçiyor. Nöroşirurji Uzmanı Op. Dr. Kerem Bıkmaz, yı güçlendiren besinleri sıralıyor:

YUMURTA: İçeriğindeki protein, beyin hücrelerini besler. Hafızayı güçlendirir.
YABAN MERSİNİ: Hafızayı güçlendirir. Unutkanlığı engeller.
BADEM: Beyni gençleştirir.
ÜZÜM: Hafızayı destekler.
: Beyni güçlendirir ve hafızayı artırır.
KIRMIZI SOĞAN:Hafızayı güçlendirir.
ELMA: Günde bir tane yemek, Alzheimer'dan korur.
60 SANİYEDE SON 24 SAAT

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