Kivi hafızayı güçlendirir

Sağlıklı ve doğru beslenme, vücudu doğrudan etkiliyor. Yıllara meydan okuyan güçlü bir hafızanın sırrı mutfağımızdan geçiyor. Nöroşirurji Uzmanı Op. Dr. Kerem Bıkmaz, hafızayı güçlendiren besinleri sıralıyor:
YUMURTA: İçeriğindeki protein, beyin hücrelerini besler. Hafızayı güçlendirir.
YABAN MERSİNİ: Hafızayı güçlendirir. Unutkanlığı engeller.
BADEM: Beyni gençleştirir.
ÜZÜM: Hafızayı destekler.
KİVİ: Beyni güçlendirir ve hafızayı artırır.
KIRMIZI SOĞAN:Hafızayı güçlendirir.
ELMA: Günde bir tane yemek, Alzheimer'dan korur.
YUMURTA: İçeriğindeki protein, beyin hücrelerini besler. Hafızayı güçlendirir.
YABAN MERSİNİ: Hafızayı güçlendirir. Unutkanlığı engeller.
BADEM: Beyni gençleştirir.
ÜZÜM: Hafızayı destekler.
KİVİ: Beyni güçlendirir ve hafızayı artırır.
KIRMIZI SOĞAN:Hafızayı güçlendirir.
ELMA: Günde bir tane yemek, Alzheimer'dan korur.
60 SANİYEDE SON 24 SAAT
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.