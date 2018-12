açıklamalarıyla gündem olmaya devamediyor. Son olaraksöyleyen Karatay, "Tarımilaçları zehirdir, bu ilaçların kanser yaptığı. Yapmazdiye çıkıp itiraz etmesinler" dedi. Palmyağının palmiye ağacının meyvesininçekirdeği veya et kısmından çıkartılanbitkisel bir yağ olduğunu belirten, "Bu rafine olduğundayani işlem gördüğünde,. Trans yağlar kanserojendir, kalpkrizi, alzheimer ve kanser sebebidir"ifadelerini kullandı.Emziren anneler palm yağı kullanırsa yağın sütle çocuğa geçerek kanser yapma riski doğurduğunu söyleyen Karatay, "Çünkü trans yağlar vücuda girdiği zaman sağlıklı yağların kullanımını engelliyor. Çocuklar cips yiyorlar, kilo alıyor, göğüslerinin büyümesi bunu gösteriyor" diye konuştu. Palm yağının endüstride her alanda kullanıldığını aktaran Karatay, "Bütün kozmetik ürünlerinde, şampuan ve sabunlarda kullanılıyor.dedi. Sadece annelerin değil babaların da beslenmesine dikkat etmesi gerektiğini altını çizen Karatay, riviera zeytinyağının işlem gördüğü için tehlikeli olduğunu ifade etti. Karatay, "İşlenmiş, pakete girmiş gıdaları kullanmayacaksınız.Pazarda da her şeyin doğal olduğunu sanmıyorum, açıktalar ama üstleri ilaçlı olabilir" diye konuştu.