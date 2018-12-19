Kalp ve İç Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Canan Karatay, açıklamalarıyla gündem olmaya devam ediyor. Son olarak kurtlu meyve yemek gerektiğini söyleyen Karatay, "Tarım ilaçları zehirdir, bu ilaçların kanser yaptığı yüzde bin 500 kanıtlanmıştır. Yapmaz diye çıkıp itiraz etmesinler" dedi. Palm yağının palmiye ağacının meyvesinin çekirdeği veya et kısmından çıkartılan bitkisel bir yağ olduğunu belirten Prof. Dr. Karatay, "Bu rafine olduğunda yani işlem gördüğünde, kızartmaya girdiğinde, ısıl işlem gördüğünde, basınç olduğunda bozulur, trans yağ olur. Trans yağlar kanserojendir, kalp krizi, alzheimer ve kanser sebebidir" ifadelerini kullandı.
ANNELER DİKKAT!
Emziren anneler palm yağı kullanırsa yağın sütle çocuğa geçerek kanser yapma riski doğurduğunu söyleyen Karatay, "Çünkü trans yağlar vücuda girdiği zaman sağlıklı yağların kullanımını engelliyor. Çocuklar cips yiyorlar, kilo alıyor, göğüslerinin büyümesi bunu gösteriyor" diye konuştu. Palm yağının endüstride her alanda kullanıldığını aktaran Karatay, "Bütün kozmetik ürünlerinde, şampuan ve sabunlarda kullanılıyor. Anneler işlenmiş olan ambalajlı gıda yememeye çalışmalı" dedi. Sadece annelerin değil babaların da beslenmesine dikkat etmesi gerektiğini altını çizen Karatay, riviera zeytinyağının işlem gördüğü için tehlikeli olduğunu ifade etti. Karatay, "İşlenmiş, pakete girmiş gıdaları kullanmayacaksınız. Pazara da gitseniz seçici olacaksınız. Pazarda da her şeyin doğal olduğunu sanmıyorum, açıktalar ama üstleri ilaçlı olabilir" diye konuştu.
ANNELER DİKKAT!
Emziren anneler palm yağı kullanırsa yağın sütle çocuğa geçerek kanser yapma riski doğurduğunu söyleyen Karatay, "Çünkü trans yağlar vücuda girdiği zaman sağlıklı yağların kullanımını engelliyor. Çocuklar cips yiyorlar, kilo alıyor, göğüslerinin büyümesi bunu gösteriyor" diye konuştu. Palm yağının endüstride her alanda kullanıldığını aktaran Karatay, "Bütün kozmetik ürünlerinde, şampuan ve sabunlarda kullanılıyor. Anneler işlenmiş olan ambalajlı gıda yememeye çalışmalı" dedi. Sadece annelerin değil babaların da beslenmesine dikkat etmesi gerektiğini altını çizen Karatay, riviera zeytinyağının işlem gördüğü için tehlikeli olduğunu ifade etti. Karatay, "İşlenmiş, pakete girmiş gıdaları kullanmayacaksınız. Pazara da gitseniz seçici olacaksınız. Pazarda da her şeyin doğal olduğunu sanmıyorum, açıktalar ama üstleri ilaçlı olabilir" diye konuştu.
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