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cinsel gücü artırıyor

inden koruyan , cinsel gücü ve isteği artırıyor. Çiftlere aşk ve mutluluk veriyor...

Balkabağı aşkına
Kış sofralarının vazgeçilmez lezzeti balkabağı, hem göze hem aşka hitap ediyor.
Lifli yapısı ile bağırsakları güçlendiren, kabızlığı engelleyen balkabağı, cinsel hayatta sorun yaşayanların da yardımına koşuyor. Afrodizyak etkisi göstererek cinsel gücü ve isteği artırıyor.
Çocuk sahibi olmak isteyenlerin bol bol tüketmesi gerektiği nın diğer faydaları şöyle sıralanıyor:

Sindirimi kolaylaştırır.
Basuru önler.
Uykusuzluğu giderir.
Bağırsak hastalıklarından korur.
Kalbi güçlendirir.
Yüksek tansiyonu düşürür.
Prostat kanserine karşı koruyucudur.
Saç dökülmesini önler.
Astım ataklarını hafifletir.
60 SANİYEDE SON 24 SAAT

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