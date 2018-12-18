değişiklikler, dengesiz ve yetersiz beslenme, uykusuzluk gibi faktörler bağışıklık sistemini zayıflatıyor. Buna soğuk hava ve virüsler de eklendiğinde, hastalıklar kaçınılmaz oluyor. İlerleyen yaş, diyabet, obezite ve sigara tüketimi de eklendiğinde tablo iyice kötüye gidiyor.Uzmanlar, hastalıklarla savaşan güçlü birBağışıklık sistemi, vücudu serbest radikaller diye adlandırılan zararlı moleküllerden koruyor.Günlük yeterli protein alımı, bağışıklık işlevi için çok önem taşıyor.