Mevsimsel değişiklikler, dengesiz ve yetersiz beslenme, uykusuzluk gibi faktörler bağışıklık sistemini zayıflatıyor. Buna soğuk hava ve virüsler de eklendiğinde, hastalıklar kaçınılmaz oluyor. İlerleyen yaş, diyabet, obezite ve sigara tüketimi de eklendiğinde tablo iyice kötüye gidiyor.
Uzmanlar, hastalıklarla savaşan güçlü bir bağışıklığa sahip olmak için yapılması gerekenleri sıralıyor...
Bağışıklık sistemi, vücudu serbest radikaller diye adlandırılan zararlı moleküllerden koruyor.
Günlük yeterli protein alımı, bağışıklık işlevi için çok önem taşıyor. Kemik ve et suyu tüketilmesi öneriliyor.
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