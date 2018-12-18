Parmak çocuk

Adana Ceyhan'da yaşayan 9 yaşındaki Demirhan Demirbilek el ve ayaklarında birer fazla parmakla dünyaya geldi. Parmakları sağlıklı olduğu için ailesi ameliyat düşünmedi. Küçük Demirhan ise günlük hayatında bazı zorluklar çekse de parmaklarından memnun olduğunu belirtti. Kalem tutarken zorlandığını ve ayakkabıların parmağını sıkıştırdığını ifade eden Demirhan, "Okulda arkadaşlarım dalga geçiyor. Beni çok yadırgıyorlar ama buna bakmıyorum, benim onlardan bir farkım var. Yazı yazarken, futbol oynarken zorlanıyorum. Ama parmaklarımı kestirmek istemiyorum. Büyüyünce bilim adamı olmak istiyorum" dedi. Anne Nuray Işık ise şunları söyledi: "En büyük zorluğu ayakkabı giyerken çekiyor. Ona özel ayakkabı yaptırmak gerekiyor ancak maddi gücüm ona yetmiyor. Birçok ayakkabı alıyorum ama hepsi ayağını vuruyor. Buna rağmen hiçbir zaman parmakları aldırmayı düşünmedim."
ELLERİNİ GÖREN BİR DAHA BAKIYOR
Üstün zekalı olan ve 4. sınıfa giden Demirhan, parmaklarından şikayetçi olmak istemediğini, onlarla yaşamayı öğrendiğini söyledi.
ELLERİNİ GÖREN BİR DAHA BAKIYOR
Üstün zekalı olan ve 4. sınıfa giden Demirhan, parmaklarından şikayetçi olmak istemediğini, onlarla yaşamayı öğrendiğini söyledi.
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