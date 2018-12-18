Bal gibi mutluluk

Sağlıklı bir beslenme, aşk hayatında da mutluluk veriyor. Sabah kahvaltılarının vazgeçilmez lezzetlerinden bal, sağlığa olan faydalarıyla dikkat çekiyor.
Afrodizyak etkisi göstererek cinsel hayatta sorun yaşayanların yardımına koşuyor.
Cinsel gücü ve isteği artırıyor.
Enerji veren balın diğer faydaları şöyle sıralanıyor:
Antibakteriyeldir.
Yaraların iyileşmesini hızlandırır.
Cildi iyileştirir.
Saçlardaki kepek sorununu iyileştirir.
Boğazı yumuşatır.
Öksürüğü keser.
Kanserden korumaya yardımcı olur.
Sindirimi düzenler.
Bağırsakları korur.
Karabiber ile karıştırılıp tüketildiğinde sırt ağrılarını giderir.
Kalp hastalıkları, çarpıntı ve yüksek tansiyonu önler.
Gaz problemlerini azaltır.
Gargara yapıldığında diş hastalıklarını önler.
Afrodizyak etkisi göstererek cinsel hayatta sorun yaşayanların yardımına koşuyor.
Cinsel gücü ve isteği artırıyor.
Enerji veren balın diğer faydaları şöyle sıralanıyor:
Antibakteriyeldir.
Yaraların iyileşmesini hızlandırır.
Cildi iyileştirir.
Saçlardaki kepek sorununu iyileştirir.
Boğazı yumuşatır.
Öksürüğü keser.
Kanserden korumaya yardımcı olur.
Sindirimi düzenler.
Bağırsakları korur.
Karabiber ile karıştırılıp tüketildiğinde sırt ağrılarını giderir.
Kalp hastalıkları, çarpıntı ve yüksek tansiyonu önler.
Gaz problemlerini azaltır.
Gargara yapıldığında diş hastalıklarını önler.
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