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  • 17.12.2018 19:34
  • Son Güncelleme: 17.12.2018 19:54

: den yeni uyarı! 18 Aralık nasıl olacak? İstanbul'da yağış var mı?

'den vatandaşlara uyarısı geldi. , Marmara, ve 'de yarın fırtına beklendiği bildirildi. Peki hangi illerde yağış var? 28 Aralık Salı İstanbul'da nasıl? İşte 'den son dakika hava durumu bilgileri...



Meteoroloji Genel Müdürlüğünün tahminlerine göre, Batı Karadeniz'in batısında yarın öğle saatinden sonra kuzey ve kuzeydoğu yönlerden, çarşamba günü kuzeybatıdan 6 ila 8 kuvvetinde fırtına bekleniyor.

60 SANİYEDE SON 24 SAAT

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