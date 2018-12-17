Meteoroloji Genel Müdürlüğünün tahminlerine göre, Batı Karadeniz'in batısında yarın öğle saatinden sonra kuzey ve kuzeydoğu yönlerden, çarşamba günü kuzeybatıdan 6 ila 8 kuvvetinde fırtına bekleniyor.
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Meteoroloji Genel Müdürlüğünün tahminlerine göre, Batı Karadeniz'in batısında yarın öğle saatinden sonra kuzey ve kuzeydoğu yönlerden, çarşamba günü kuzeybatıdan 6 ila 8 kuvvetinde fırtına bekleniyor.
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