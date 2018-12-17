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Rafting harekatı

Rafting harekatı
Güvenlik güçleri, yurt içinde ve dışında terör örgütü PKK'ya geçit vermedi. Operasyonlarla gündeme gelen 'nin sınırındaki İlçesi'nden çok güzel bir haber geldi. Zap Rafting ve Doğa Sporları Kulubü'ne üye olan 20 kişilik bir ekip, 'nda rafting gösterisi düzenledi. Rafting ekibi önümüzdeki yıl yapılacak Türkiye Rafting Şampiyonası'nda dereceye girmek istediklerini söyledi.
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