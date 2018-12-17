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  • 17.12.2018 11:48

İstanbul'a ? İstanbullular dikkat! uyardı

Geçtiğimiz günlerde İstanbul'a kar yağmasının ardından İstanbullular, "?" "İstanbul'a kar yağacak mı?" sorularını araştırmaya başladı. 'nin sitesinde yer alan uyarısı dikkat çekti. Hava durumu ile ilgili son tahminler Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün internet sitesi üzerinden yayınlandı. Peki olacak? Yurt genelinde hava durumu nasıl? İşte tün detaylar...

İstanbul'a kar ne zaman yağacak?

İstanbul'a mevsimin ilk karı geçen hafta çarşamba günü yağmıştı. Kar yağışı özellikle İstanbul'un yüksek kesimlerinde etkili olmuştu. Meteoroloji'nin sitesinde dikkat çeken detay vatandaşları sevindirdi. Hava durumu ile ilgili son tahminler Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün internet sitesi üzerinden yayınlandı. Vatandaşların internette aradığı "İstanbul'a kar yağacak mı? İstanbul'a kar ne zaman yağacak" soruları da yanıt bulmuş oldu.

İŞTE İL İL HAVA DURUMU RAPORU

60 SANİYEDE SON 24 SAAT

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