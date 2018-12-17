İstanbul'a mevsimin ilk karı geçen hafta çarşamba günü yağmıştı. Kar yağışı özellikle İstanbul'un yüksek kesimlerinde etkili olmuştu. Meteoroloji'nin sitesinde dikkat çeken detay vatandaşları sevindirdi. Hava durumu ile ilgili son tahminler Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün internet sitesi üzerinden yayınlandı. Vatandaşların internette aradığı "İstanbul'a kar yağacak mı? İstanbul'a kar ne zaman yağacak" soruları da yanıt bulmuş oldu.



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