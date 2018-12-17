Hadi ipucu sorusu için bekleiyş sona erdi. Hadi yarışması bugün 12.30'da yapılacak. Hadi ekibinin resmi instagram hesabından ipucu sorusu ile ilgili yaptığı açıklamada, "Hindistan ve Afganistan'da yemek hırsızlıklarıyla meşhur bir maymun türü vardır. Hatta öyle ki bir zamanlar bu maymunların, değerli eşyaları çalmaları için eğitildiklerine dair söylentiler dolaşmaktadır. İpucumuz bu maymun türüyle ilgili. Kan grupları için kullanılan RH harfleri hangi hayvanın adının kısaltmasıdır?" denildi. İşte 17 Aralık Hadi ipucu sorusu...

HADİ İPUCU SORUSU (17 ARALIK 2018)

Soru: RH harfleri hangi maymun türünün adının kısaltmasıdır?

Cevap: RHESUS (HİNT ŞEBEĞİ)

RH NE DEMEK?

Eski Latince adının ilk iki harfinden oluşan RH kısaltması, bugün kan gruplarında sık duyduğumuz Rh faktörünün adında yaşamaktadır.

RHESUS MAYMUNU HAKKINDA

Rhesus maymunu bir diğer adıyla Hint şebeği, köpeksi maymunlar familyasının en iyi bilinen türlerinden biridir.

Yetişkin erkekler ortalama 53 cm boyunda ve 7.7 kilo ağırlığında olurlar. Dişiler daha küçüktür, ortalama 47 cm boy ve 5.3 kilo ağırlıktadırlar. Bu şebek türünün boz ya da kahverengi bir postu ve pembemsi yüzleri vardır. Kuyruk uzunluğu ortalama 20.7 ila 22.9 cm olur. Genelde ömürleri 25 yıldır.

Hint şebekleri otlaklar, orman ve dağların 2500 metreye kadar olan yerlerinde yaşayabilirler. İyi yüzerler ve yüzmeye bayılırlar. Hint şebekleri bazen sürü olarak şehirlerin içine kadar girip evlerden yiyecek çalarlar. Bu sebeple bu hayvanlar bazı yerlerde zararlı hayvan olarak kabul görür.

Çok iyi ağaca tırmanırlar, hepçil hayvanlardır. Meyve, yaprak, kök, kabuklu yemiş, böcek ve küçük hayvanlarla beslenir. Bu maymunların yanaklarının içini yiyecekle doldurmaları onların daha çok yiyecek toplamalarına yardımcı olur.

Bu türün yayılım alanı Afganistan'ın tamamı, Hindistan'ın kuzeyi ve Çin'in güneyini kapsar.