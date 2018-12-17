Fıstık mucizesi

Kabuklu yemişler arasında lezzetiyle dikkat çeken yer fıstığı sağlığımıza da mucizevi faydalar sağlıyor.
Protein, yağ ve E vitamini açısından zengin bir besin olan fıstıkta B grubu vitaminler ile fosfor, magnezyum, potasyum, sodyum ve kalsiyum mineralleri de bulunuyor.
Vücuda enerji ve kuvvet veren yer fıstığı, aşk hayatında sorun yaşayanların da yardımına koşuyor.
Afrodizyak etkisi gösteren bu kuruyemiş, cinsel gücü artırıyor.
Diğer faydaları şöyle sıralanıyor:
Kemikleri güçlendirir.
Yorgunluğu giderir.
Kalp ve damar sağlığını korur.
Kolesterolü düşürür.
Bağışıklığı destekler.
Kabızlığa iyi gelir.
Kolon kanserini önler.
Kan şekerini dengeler.
Protein, yağ ve E vitamini açısından zengin bir besin olan fıstıkta B grubu vitaminler ile fosfor, magnezyum, potasyum, sodyum ve kalsiyum mineralleri de bulunuyor.
Vücuda enerji ve kuvvet veren yer fıstığı, aşk hayatında sorun yaşayanların da yardımına koşuyor.
Afrodizyak etkisi gösteren bu kuruyemiş, cinsel gücü artırıyor.
Diğer faydaları şöyle sıralanıyor:
Kemikleri güçlendirir.
Yorgunluğu giderir.
Kalp ve damar sağlığını korur.
Kolesterolü düşürür.
Bağışıklığı destekler.
Kabızlığa iyi gelir.
Kolon kanserini önler.
Kan şekerini dengeler.
60 SANİYEDE SON 24 SAAT
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