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nın ilacı şalgam

Romatizmanın ilacı şalgam
Dayanılmaz lara neden olan romatizma, yaşam kalitesini düşürüyor. Tedavisi ömür boyu süren bu hastalıkta bazı besinler ağrıyı hafifletiyor. Uzmanlar, o besinleri şöyle sıralıyor:

Zeytinyağı: İtalya'daki bir araştırmaya göre eklemlere zeytinyağı ile masaj yapmak, ağırısını hafifletir.
Zerdeçal: Eklemlerdeki iltihabı azaltır.
Şalgam: Kemikleri güçlendirir. Romatizma ağrısını dindirir.
Sarımsak:İltihaplı romatizma ağrısını hafifletir.
60 SANİYEDE SON 24 SAAT

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