Romatizmanın ilacı şalgam

Dayanılmaz ağrılara neden olan romatizma, yaşam kalitesini düşürüyor. Tedavisi ömür boyu süren bu hastalıkta bazı besinler ağrıyı hafifletiyor. Uzmanlar, o besinleri şöyle sıralıyor:
Zeytinyağı: İtalya'daki bir araştırmaya göre eklemlere zeytinyağı ile masaj yapmak, romatizma ağırısını hafifletir.
Zerdeçal: Eklemlerdeki iltihabı azaltır.
Şalgam: Kemikleri güçlendirir. Romatizma ağrısını dindirir.
Sarımsak:İltihaplı romatizma ağrısını hafifletir.
Zeytinyağı: İtalya'daki bir araştırmaya göre eklemlere zeytinyağı ile masaj yapmak, romatizma ağırısını hafifletir.
Zerdeçal: Eklemlerdeki iltihabı azaltır.
Şalgam: Kemikleri güçlendirir. Romatizma ağrısını dindirir.
Sarımsak:İltihaplı romatizma ağrısını hafifletir.
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