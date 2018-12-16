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İnsanlık görevim

’da Beşiktaş-Malmö maçı öncesi stat çevresinde soğuktan etkilenen Beşiktaşlı Hamza’ya (12) mont hediye eden Fenerbahçeli polis (22) Takvim’e konuştu: Ben insanlık görevimi yaptım.

İnsanlık görevim
Şehit çocuğu olan ve Emniyeti kadrosunda Şişli Emniyeti'nde çalışan polis , Perşembe günü oynanan Beşiktaş Malmö maçı öncesi gönülleri fethetti. Akçiçek, "Titrerken gördüm. İçim el vermedi. Birlikte 'na girdik ve montu aldık. Sadece insanlık görevimi yaptım. İnsanlık, mesleğimin bir gereği. Ben onu yerine getirdim.



Teşekkür etti, çok duygulandım" dedi. Akçiçek, Hamza'nın soğuk havada titremesine rağmen mağazaya girmekte tereddüt ettiğini belirterek "Abi mağzaya böyle girersem çalıyor sanmasınlar' dedi. Ben de 'Yanında polisle giriyorsun Hamza, kimse bir şey diyemez' deyince, yüzüne yansıyan güven duygusu özeldi" diye konuştu. Olay sosyal medyada çok yorum aldı. Emniyet Genel Müdürlüğü de, Akçiçek'e teşekkür etti ve bunun örnek olmasını diledi.

EMİR SOMER - MUSTAFA KAYA
60 SANİYEDE SON 24 SAAT

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