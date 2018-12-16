Bugünkü
Takvim

Af'güm'

Afgan kadın, 4’üncü kattan atladı. bir gürültüyle minibüsün üzerine çakıldı...

Af'güm'
İntihara kalkışan kadın park halindeki aracın üzerine düştü. Olay dün Zeytinburnu'da yaşandı. Psikolojik sorunları olan Afganistan uyruklu bir kadın, balkona çıktı. 4'üncü kattan kendisini boşluğa bıraktı. Park halindeki minibüsün üzerine çakıldı. Bir dakika önce tekstil firmasından tekstil malzemesi yüklemek için apartmanın önüne park eden araç, kadının hayatta kalması sağladı. Araçta ise hasar meydana geldi. O anlar kameralar tarafından kaydedildi.

60 SANİYEDE SON 24 SAAT

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

HaberlerYaşam HaberleriAf'güm'
Diğer Yaşam Haberleri Tüm yaşam haberleri
Tüm Yaşam Haberleri
FOTO GALERİ
OYUN tüm oyunlar