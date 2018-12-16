İntihara kalkışan kadın park halindeki aracın üzerine düştü. Olay dün İstanbul Zeytinburnu'da yaşandı. Psikolojik sorunları olan Afganistan uyruklu bir kadın, balkona çıktı. 4'üncü kattan kendisini boşluğa bıraktı. Park halindeki minibüsün üzerine çakıldı. Bir dakika önce tekstil firmasından tekstil malzemesi yüklemek için apartmanın önüne park eden araç, kadının hayatta kalması sağladı. Araçta ise büyük hasar meydana geldi. O anlar kameralar tarafından kaydedildi.
60 SANİYEDE SON 24 SAAT
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