Türkiye'nin metrekareye düşen senelik 2 bin 400 kilogram ile en fazla yağış alan ili Rize'de köy ve mahalleler torpak kayması riskiyle karşı karşıya. Çamlıhemşin ilçesi Topluca köyünde sağlık ocağı, çay alım merkezi, yol ve tarım arazileri ile evlerin zeminlerinde her sene kayma oluyor. Yol ve tarım arazilerinde yarıkların meydana geldiği köydeki evlerinde korkuyla kalan vatandaşlar ayrıntılı jeolojik araştırmalar yapılarak tehlikenin ciddiyetinin ortaya çıkarılması ve tedbir alınmasını talep ediyor. Topluca eski muhtarı Yusuf Şenoğlu, köylerinde uzun zamandır kaymalar olduğunu söyleyerek tedibr alınmasını talep etti. Şenoğlu, "Köyün girişinde meydana gelen toprak kaymasına karşı 2 ayda bir 3-4 kamyon hafriyat dökerek tedbir almaya uğraşıyorduk. Biz burada meydana gelen toprak kayması için AFAD, KÖYDES ve Özel İdare'den görevilere ulaştık. Buraya mühendisler getirdik. Köyün girişindeki yolun alanına kamyonlar dolusu büyük kayalar ve hafriyat döküyoruz fakat toprak, heyelan hepsini yutuyor. Sondaj yapmak için gelen birimler de toprağın altından su aktığını ifade ettiler" dedi.
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