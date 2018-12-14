Öykü bitmesin!

Nadir görülen lösemi hastalığına yakalanan küçük kız ilik bekliyor. İzmir'de Eylem Şen Yazıcı ile Çağdaş Yazıcı çiftinin kızları Öykü Arin lösemiye yakalandı. Uygun iliğin bulunmasını bekleyen Yazıcı Ailesi'ne, sanatçılar ve oyunculardan da destek geldi. Şarkıcı Feridun Düzağaç, oyuncular Demet Akbağ ve Güven Kıraç gibi isimler, kan verilmesi ve donör olunması çağrısında bulundu. Sanatçı Demet Akbağ, herkesin Öykü Arin gibi çocuklara hayat olmasını istedi. Genç çift ise çocuklarının mutlu olması için çabalıyor.
60 SANİYEDE SON 24 SAAT
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