Doğum hava yolları

Hamile yolcu uçakta doğum yaptı. Kabin ve kokpit ekibi büyük heyecan yaşadı. THY'nin Gabon-İstanbul seferini yapan uçağı, aralarında 9 aylık hamile olan Musuamba Mıchoukayembe ile eşi Kayoka Renemukadı Mıchoukayembe'nin de olduğu 144 yolcusuyla havalandı. Demokratik Kongolu kadının doğum sancıları tuttu. Doktor olan eşi ile kabin ekibi heyecan içinde hazırlıklara başladı.
Mıchoukayembe, Nijer hava sahasında diğer yolcuların şaşkın bakışları arasında bir erkek bebek dünyaya getirdi. Ailesi bebeğe 'Bennel' adını verdi. İstanbul'da uçaktan ilk olarak doğum yapan anne ve bebeği indi. Sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilen ikili hastaneye kaldırıldı. Geçen yıl Nisan ayında da Türk Hava Yolları'nın Gine-İstanbul uçağında seyahat eden Gine asıllı Fransız uyruklu hamile yolcu Diaby Nafi de uçakta doğum yapmış, bebeğin adı Kadiju olmuştu.
Mıchoukayembe, Nijer hava sahasında diğer yolcuların şaşkın bakışları arasında bir erkek bebek dünyaya getirdi. Ailesi bebeğe 'Bennel' adını verdi. İstanbul'da uçaktan ilk olarak doğum yapan anne ve bebeği indi. Sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilen ikili hastaneye kaldırıldı. Geçen yıl Nisan ayında da Türk Hava Yolları'nın Gine-İstanbul uçağında seyahat eden Gine asıllı Fransız uyruklu hamile yolcu Diaby Nafi de uçakta doğum yapmış, bebeğin adı Kadiju olmuştu.
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