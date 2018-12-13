korkulu rüyası haline gelen, en sık üreme çağında olanları tehdit ediyor. Rahim kas dokusunda oluşan bu iyi huylu tümörler, her 4 kadından birini tehdit ediyor. Üreme döneminde salgılanan östrojen hormonu nedeniyle oluşan miyomların büyümesi, menopozla birlikte yavaşlıyor. Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Prof. Dr. Fuat Demirci, her miyomun ameliyatla alınmasına gerek olmadığını belirtiyor. Ancak adet kanamasında artış,ağrı ve gebe kalamama gibi sorunlara neden olursa bu ameliyatın yapılması gerektiğine dikkat çekiyor. Şu bilgileri veriyor...