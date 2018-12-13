Dikkat YouTuber!

Daha fazla takipçi kazanabilmek adına toplum ahlakı ve özel hayatın mahremiyetini hiçe sayan YouTuber'lar detaylı şekilde mercek altına alınacak. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'nın YouTuber olarak adlandırılan kişilere yönelik şikayetlerin artması üzerine çalışma başlattığı öğrenildi. Bu kapsamda YouTuber gerçeğinin görmezden gelinemeyeceği ve bu kişilerin çektikleri videolarla çocuklar üzerinde kalıcı etkiler bıraktığından takipçi sayısı yüksek olan YouTuber'ların videolarının takibe alınması ve toplumsal ahlak ile özel hayatın mahremiyeti ihlallerinin raporlanması kararlaştırıldı.
BARIŞ ŞİMŞEK
BARIŞ ŞİMŞEK
60 SANİYEDE SON 24 SAAT
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