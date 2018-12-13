Sivas'ta geceden itibaren etkisini gösteren yoğun kar yağışının ardından okulların tatil edilmesini bekleyen öğrenciler, sosyal medyadan Vali Salih Ayhan'a gülümseten mesajlar yolladı. Vali Ayhan, sosyal medya hesabına sabahın erken saatlerinden itibaren "Valim perişanız, lütfen tatil edin", "Valim biyolojiden sözlüm var, ne olur tatil edin", "Vali bey okullar tatil mi? Kardan göz gözü görmüyor", "Açıklama bekleyen gözlerimiz iflas etmekte, zaten servisçiler öğrenci almaya başlayınca isyan etmekte." gibi yüzlerce mesaj geldiğini söyledi.
Öğrencilerin taleplerine "Sevgili öğrenciler, sizleri çok seviyorum. Sizin ulaşımınızı ve sağlığınızı etkileyecek bir durum olduğu takdirde çok hızlı bir şekilde gerekli kararı vereceğiz" şeklinde yanıt veren Ayhan, "Oğlum da sabah evden çıkarken, 'babacığım tatil yapsana, arkadaşlar bana baskı yapıyor" dedi.
Öğrencilerin taleplerine "Sevgili öğrenciler, sizleri çok seviyorum. Sizin ulaşımınızı ve sağlığınızı etkileyecek bir durum olduğu takdirde çok hızlı bir şekilde gerekli kararı vereceğiz" şeklinde yanıt veren Ayhan, "Oğlum da sabah evden çıkarken, 'babacığım tatil yapsana, arkadaşlar bana baskı yapıyor" dedi.
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