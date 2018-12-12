Toplu eğitim!

TÜRKİYE İstatistik Kurumu'nun 2017 yılı adrese dayalı nüfus kayıt sistemi verileri sonucunda ilginç detaylar ortaya çıktı.. İstanbul Avcılar'daki 5 bin 300 öğrencili Leyla Bayram İlkokulu'ndaki öğrenci sayısı 66 ilçe merkezinin nüfusundan daha fazla. 1 müdür ve 4 müdür yardımcısının olduğu okulda, sınıflardaki ortalama öğrenci sayısı 50-52 kişi civarında. Leyla Bayram İlkokulu'nun müdürü İsmail Mustafa Akçay, 5 bin 300 öğrencinin öğrenim gördüğü okulda 800'ü Suriyeli olmak üzere 7 farklı ülkeden yabancı öğrencinin öğrenim gördüğünü belirtti.
Akçay, "İkili eğitimde 5 bin 300 öğrencimiz, 155 öğretmen, 41 alt sınıf, 284 kaynaştırma öğrencimiz var. Gönlümüz o kadar zengin ki, 5 bin öğrenciyi daha bu okula sığdırabiliriz" diye konuştu. Aynı zamanda okulda sıcak bir ev ortamı yaratabilmek amacıyla öğretmenler odasının yanındaki mutfakta limonatadan, kahve makinesine, ıhlamur, çay, sıcak çikolata, salep, Türk kahvesini sürekli hazır bulundurduklarını anlatan Akçay, okula öğretmenler ve veliler için fitness ve pilates aletlerinin yer aldığı salonlar yapıldığını anlattı.
Akçay, "İkili eğitimde 5 bin 300 öğrencimiz, 155 öğretmen, 41 alt sınıf, 284 kaynaştırma öğrencimiz var. Gönlümüz o kadar zengin ki, 5 bin öğrenciyi daha bu okula sığdırabiliriz" diye konuştu. Aynı zamanda okulda sıcak bir ev ortamı yaratabilmek amacıyla öğretmenler odasının yanındaki mutfakta limonatadan, kahve makinesine, ıhlamur, çay, sıcak çikolata, salep, Türk kahvesini sürekli hazır bulundurduklarını anlatan Akçay, okula öğretmenler ve veliler için fitness ve pilates aletlerinin yer aldığı salonlar yapıldığını anlattı.
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